Також лікар обрушився з критикою на супротивників вакцинації від коронавірусу.

Відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський нібито видалив свій пост в соцмережі після того, як був "атакований" в коментарях противниками вакцинації.

Про це йдеться в нових Stories на сторінці Комаровського в Instagram.

За його словами, мова йде про публікацію, в якій президент закликав українців робити щеплення від коронавірусу для уникнення подальшого посилення карантину в країні.

"Президент викладає пост про те, що єдиний спосіб вам усім уникнути локдауну - це робити щеплення. Вакцинація і тільки вакцинація. І в коментарі до Президента на цей пост приходять натовпи розумників. І знаєте, чим це закінчується? Це ж дуже показовий кейс! - Президент прибирає пост, де його критикують. І я вам підтверджую, що так воно і є!",- емоційно заявив лікар.

"Коли я будь-який пост про вакцинацію викладаю - у мене відписуються від 2 до 5 тисяч осіб. Та відписуйтеся ви, бог з вами, якщо розуму у вас немає!",- додав Комаровський.

Наостанок він закликав усіх, "у кого ще залишилися мізки", зробити щеплення, інакше "це погано скінчиться".

"Більше говорити нічого. Робіть правильні висновки", - резюмував лікар.

Раніше Комаровський назвав головне досягнення Зеленського за 2,5 роки роботи на Банковій, а також розповів, про що повинні говорити президенти України та Росії.

Автор: Віолетта Орлова