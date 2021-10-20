Він закликав керівництво парламенту організувати вакцинацію нардепів та працівників Секретаріату і Апарату ВР.

Черга з катафалків до Київського крематорію сьогодні складає близько 2 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на засіданні парламенту.

Він нагадав, що Україна в середньому щодня має понад 18 тисяч нових хворих на COVID-19, і додав, що Україна сьогодні на 2 місці у Європі за кількістю померлих.

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Радуцький звернувся до керівництва ВРУ з вимогою забезпечити дотримання маскового режиму в приміщенні парламенту, оскільки "80% Верховної Ради не розуміє, що масковий режим – це обов’язково для виконання". За його словами, велика кількість народних депутатів, працівників Секретаріату та Апарату парламенту не вакциновані, не маючи для цього протипоказань. Він закликав керівництво парламенту організувати щеплення для бажаючих в приміщенні ВР – для Апарату, Секретаріату ВР та народних депутатів.

Радуцький також закликав народних депутатів підтримати постанову, яка стосується певних обмежень під час пандемії в стінах парламенту. Він також зазначив, що сьогодні парламент розглядатиме законопроект щодо можливості застосування в Україні новаційних ліків, які використовуються для лікування COVID-19. За його словами, для того, щоб їх можна було використовувати в Україні, потрібно спростити їх державну реєстрацію.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що у Києві, на тлі всеукраїнського рекорду смертей від COVID-19 за добу, на Байковому кладовищі утворився "затор" з похоронними автобусами. Протягом дня до будівлі крематорію практично кожні 10 хвилин під'їжджав новий ритуальний транспорт.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 жовтня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 9-те місце у світі та 4-те — серед країн Європи.

За минулу добу в Україні зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 468 осіб, померли від ускладнень хвороби – 495.

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Автор: Надя Пришляк