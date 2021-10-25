Майно та обладнання госпіталю п'ятьма вантажівками доправляється на спеціально підготовлений майданчик Каховської центральної міської лікарні.

У місті Каховка Херсонської області для хворих на COVID-19 розгорнуть мобільний госпіталь Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється на сайті ДСНС, сьогодні на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь до однієї з лікарень міста Каховка.

Майно та обладнання госпіталю п'ятьма вантажівками доправляється на спеціально підготовлений майданчик Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих, де будуть забезпечені усі заходи для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару.

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Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення. Розгортання госпіталю дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області через велику кількість хворих на COVID-19 та госпіталізованих з 15 жовтня встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська