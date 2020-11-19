На Чернігівщині розпочато службову перевірку у Бобровицькій центральній районній лікарні через повідомлення у ЗМІ про смерть 74-річної пацієнтки, яку виписали зі стаціонару цього медзакладу із пневмонією.
Читайте такожВідома лікар-інфекціоніст пояснила, чому для діагностики пневмонії при коронавірусі УЗД легенів краще, ніж рентгенПро це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.
Зазначається, що 18 листопада в ефірі одного з телеканалів був оприлюднений сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також в цьому відео йдеться про те, що жінка померла.
«19 листопада управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації розпочало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій в КНП «Бобровицька центральна районна лікарня», - йдеться у повідомленні.
В ОДА додали, що створена спеціальна комісія, яка з’ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці у медичному закладі та за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення.
Також голова Чернігівської ОДА звернулася до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки даного факту та інформації, викладеної у сюжеті телеканалу.
Як уточнили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції області, відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу ("неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником"). Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
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