"Охматдит" також зможе надавати послуги з лікування ускладнень після трансплантації кісткового мозку.

Національна дитяча спеціалізована лікарня Міністерства охорони здоров'я "Охматдит" відтепер зможе надавати лабораторні діагностичні послуги з трансплантації кісткового мозку не лише дітям, а й дорослим.

Читайте такожВ Україні дозволили пересадку донорської шкіриЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявила на онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

"Дорослі українці, які потребують трансплантації кісткового мозку, зможуть отримати всі необхідні лабораторні діагностичні послуги у столичному "Охматдиті" — національній спеціалізованій дитячій лікарні", - заявила вона.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я затвердило новий статут медзакладу, відповідно до якого, таке розширення послуг для дорослого населення і стало можливим.

"Лабораторія "Охматдиту" на сьогодні є єдиною в Україні, яка надає необхідний спектр послуг із генетичного типування для виконання трансплантації кісткового мозку. Нові потужності повністю покривають потребу і для дітей, і для дорослих", - додала Шаталова.

Вона зазначила, що усі послуги, зокрема обладнання, реактиви та решта виробів медичного призначення, які необхідні для лабораторних досліджень, для українців є безкоштовними.

Шаталова додала, що "Охматдит" також зможе надавати послуги, необхідні для лікування ускладнень після трансплантації кісткового мозку.

"Досі такі послуги надавалися лише дітям, а дорослі були змушені їхати за кордон, де за державний кошт отримували необхідне лікування. Тепер таку допомогу можна отримати і в Україні", - зауважила вона.

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Автор: Костянтин Гончаров