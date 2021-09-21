Великі штрафи в Києві загрожують не звичайним українцям, повідомив керівник Держпродспоживслужби у столиці.

Після того, як Київ та регіони України перейдуть у "жовту" зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, в столиці заклади відразу ж почнуть перевіряти й штрафувати за порушення протиепідемічних вимог.

Заклади може оштрафувати Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, мінімальний розмір штрафу – 34 тисячі гривень, розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна".

Співрозмовник зазначив, що відомство не може штрафувати звичайних українців, оскільки це входить в обов'язки співробітників поліції.

Нагадаємо, пандемія COVID-19 розпочалася у березні 2020 року, в цьому ж місяці низка держав, у тому числі й Україна, запровадили антикоронавірусний карантин.

Вже було кілька хвиль коронавірусу. Під час серйозного збільшення кількості хворих в Україні запроваджували жорсткий карантин – локдаун.

За недотримання карантину в нашій країні передбачені штрафи. Зокрема, штраф за відсутність маски в громадському місці становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

Зараз карантин в Україні адаптивний – державу поділено на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. У "червоній" зоні найсуворіший карантин, а в "зеленій" – найм'якший.

Станом на 21 вересня вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні, проте з 23 числа перейде в "жовту", і карантин стане суворішим.

Автор: Екатерина Присяжнюк