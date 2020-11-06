За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, без обговорення та з подальшим внесенням техніко-юридчних правок, проголосували 262 народних депутата із 344 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом, зокрема встановлюється, що перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

Крім того, законом передбачається реалізація повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про такі адміністративні правопорушення, а також реалізація повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про таке адмінправопорушення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Штрафи за неносіння масок: як і хто буде штрафувати

4 листопада на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності міністр охорони здоров'я Максим Степанов, говорячи про положення законопроекту № 3891, зауважив, що "штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв".

Накладати такий штраф можуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування, додав Степанов. Водночас, за його словами, рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.

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Автор: Тетяна Поляковська