Попри заборону у приміщенні знаходилось близько 500 осіб.

У Києві закрили заклад «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club». Попри заборону у приміщенні знаходилось близько 500 осіб.

Читайте такожВ Україні буде введено жорсткий карантин: прем'єр назвав терміниПро це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві.

У нічні години у Києві співробітники служби спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА виявили порушення карантинних заходів.

Попри заборону працював заклад «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club». У приміщенні знаходилось близько 500 осіб.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві склали протокол, заклад зачинено.

Матеріали про правопорушення передані до Голосіївського УП ГУНП у місті Києві для внесення матеріалів у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 325 КК України щодо посадових осіб даного розважального закладу.

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Автор: Людмила Жерновська