Він наголошує на необхідності вакцинуватися і під час пандемії, адже інші хвороби, зокрема, інфекційні "не пішли у відпустку".

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначає, що пріоритетно від грипу будуть провакциновані медичні працівники інфекційних лікарень та екстреної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Відповідаючи на запитання, чому всі планові щеплення, а також від грипу, варто робити під час пандемії, Ляшко нагадав, що уряд виділив кошти для закупівлі вакцин для медпрацівників та держслужбовців.

"Сьогодні глобальний дефіцит вакцини... Але Міністерство охорони здоров'я з цього понеділка вже розпочало розвозити перші дози вакцини проти грипу, які будуть направлені до медичних працівників, що першими зустрічають хворих з коронавірусною хворобою. Інфекційні лікарні, екстрена медична допомога - це ті медичні працівники, які будуть пріоритетно провакциновані проти грипу за державні кошти", - пояснив він.

Ляшко наголосив, що вакцинуватися потрібно, адже інші хвороби, зокрема, інфекційні "не пішли у відпустку".

"Тільки шляхом проведення планових щеплень, а також позапланових, в разі, якщо були пропущені ці щеплення, ми зможемо ефективно і якісно впливати на епідситуацію", - підкреслив він.

Ляшко додав, що щеплення необхідно робити, аби додатково не навантажувати систему охорони здоров'я хворими на дифтерію, кір, краснуху, паротит та інші інфекційні хвороби.

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Автор: Тетяна Поляковська