Турбота – найважливіше, що можна дати близькій людині, особливо це необхідно дитині. Тому в рамках проекту «Рік щастя з АНЦ, стАНЦія ЛЮБОВ»* сім’я аптек «АНЦ», «Копійка», «Шар@», «Благодія» та провідні бренди дарують знижки на найнеобхідніші товари для дітей.

Шкіра новонародженого малюка дуже ніжна, вона починає контактувати з різними умовами навколишнього середовища з перших хвилин життя, внаслідок чого можуть з’явитися подразнення та сухість. Ефективним рішенням буде Бепантен зі знижкою 10%* та засоби для догляду від бренду HIPP зі знижкою до 25%*. Обидва креми знімають сухість та подразнення шкіри, абсолютно безпечні, тому їх можна наносити на будь-які ділянки шкіри, в тому числі обличчя немовляти. Подаруйте свою любов і гарне самопочуття малюку!

Молодим батькам доводиться багато витрачати на товари для дітей. Саме тому аптеки пропонують знижки на дитяче харчування та засоби для гігієни малюка. Купуйте смачне та поживне пюре від «Milupa» з різними смаками зі знижкою до 25%* та дитячі підгузки «Хаггіс» з економією до 20%* впродовж лютого в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@», «Аптека Благодія».

Взимку дуже важливо отримувати всі необхідні вітаміни, особливо дитині. Комплекс Віта супрадин розумняшки та Супрадин кідс магічне драже, що містять 12 вітамінів з мінералами та мікроелементами, забезпечать постійний запас енергії та здоров’я вашому малюкові. Супрадин – найкраще вирішення для холодної пори року! Вітаміни за акційною ціною можна придбати в аптеках під брендами «АНЦ», «Копійка», «Шар@», «Благодія» на 15% дешевше ніж звичайно*. Найкраще - це тепло любові та турботи з самого малечку.

З настанням холодів актуально запастися ліками проти грипу, застуди та нежитю, які швидко подолають хворобу та повернуть гарне самопочуття. Для малюків та дорослих буде доречно прийняти Анаферон чи Ергоферон. Препарати швидкої дії в мить знешкодять хворобу. Ліки підходять для використання дорослим та дітям від 6 місяців. Знижка на препарати складає 10%*.

Кількість акційного товару обмежено, саме тому ми рекомендуємо завчасно зробити замовлення та зарезервувати препарати за телефоном 5900 чи через сайт aptekanizkihcen.ua. Отримати замовлення, а також оплатити препарати можна в найближчій точці продажу.

*Акція діє в період з 1 по 28 лютого 2021 року. Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент та форми випуску продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25% у період з 1 по 28 лютого 2021 року.

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Автор: УНІАН