Розміщені вони у торгівельних центрах в Оболонському та Дарницькому районах.

У Києві від завтра працюватимуть ще два пункти вакцинації.

Про це повідомив Департамент охорони здоров’я КМДА на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра розпочинають роботу два нових вакцинальних пункти у ТЦ "Епіцентр К" вул. С.Бандери, 11 (Оболонський район) та просп. Григоренка, 40 (Дарницький район)", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у КМДА, з 2 вересня киян вже вакцинують у "Епіцентрі" на Кільцевій, 1-б та Полярній, 20-д, а також у ТРЦ "Ретровіль" на пр. Свободи, 22.

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Дарницька районна в м. Києві держадміністрація повідомляє щодо роботи пункту вакцинації на просп. Григоренка, 40, де імунізуватимуть всіх за бажанням вакцинами АстраЗенека, Коронавак та Пфайзер, як в порядку черги, так і за попереднім записом.

У вихідні дні пункт працюватиме з 11.00 год. до 17.00 год.

У будні дні з 13.00 год. до 18.30 год.

Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me

Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Вакцинація від коронавірусу в Києві

У столиці вакцинуватися можна у 22 центрах вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють у вихідні. Окрім того, вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Станом на 26 серпня 511 тис. 276 мешканців столиці вже були щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19, а загалом із початку вакцинації проведено було 1 255 870 щеплень.

Автор: Інна Андаліцька