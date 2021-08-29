Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX.

Україна отримала ще 188 тис. 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX із забезпечення справедливого та рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу", - йдеться у повідомленні.

Доставку препарату організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив 2 млн 040 доз вакцини Moderna від COVID-19, наданих урядом США через COVAX. Загалом, Україна отримала 4 млн 325 тис. 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) в межах цієї ініціативи.

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Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною Covishield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією Інститутом сироватки крові в Індії; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявляв, що до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від Pfizer/BioNTech.

Автор: Леся Лещенко