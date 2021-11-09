Наразі 17 регіонів перебувають у "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

Міністерство охорони ініціювало скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Ляшко розповів, що в Україні з’явились перші позитивні ознаки стабілізації кількості "ковідних" пацієнтів.

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"Проте ризик продовження зростання все ще високий. Тому важливо продовжувати нарощувати темпи вакцинації, дотримуватися карантинних обмежень та маскового режиму усіма, включно і вакцинованими. Наразі 17 регіонів перебувають у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської - вісімнадцятої області в червоний рівень епідемічної небезпеки", - зазначив він.

За словами Ляшка, у зоні ризику – Вінницька та все ще Харківська області.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 967 осіб, зафіксовано 833 летальних випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 107 тис. 489 осіб, одужали – 2 млн 537 тис. 565, померли – 73 тис. 390.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко