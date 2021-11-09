Власники підробних сертифікатів зможуть вакцинуватися.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, який варіант запровадження так званої "ковідної амністії" запропонував Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству юстиції.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" Ляшко повідомив, що "ковідна амністія" стосується тих, хто купив і використовує підробний сертифікат про вакцинацію.

За його словами, передбачається, щоб "вони прийшли до свого сімейного лікаря і повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли".

Ляшко каже, що таким людям зроблять щеплення, а сімейний лікар має повідомити про контакти того, хто підробив документ, щоб далі ця справа розглядалась в суді.

Читайте такожУ "Дії" з'являться довідки про протипоказання до вакцинації від COVID"Це той варіант, який МОЗ запропонувало колегам з МВС та Мін'юсту для того, щоб опрацювати варіант і вийти з єдиною позицією", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, що МОЗ опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи до 170 тисяч гривень за підробку документів по вакцинації від COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк