Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, який варіант запровадження так званої "ковідної амністії" запропонував Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству юстиції.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" Ляшко повідомив, що "ковідна амністія" стосується тих, хто купив і використовує підробний сертифікат про вакцинацію.
За його словами, передбачається, щоб "вони прийшли до свого сімейного лікаря і повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли".
Ляшко каже, що таким людям зроблять щеплення, а сімейний лікар має повідомити про контакти того, хто підробив документ, щоб далі ця справа розглядалась в суді.
Читайте такожУ "Дії" з'являться довідки про протипоказання до вакцинації від COVID"Це той варіант, який МОЗ запропонувало колегам з МВС та Мін'юсту для того, щоб опрацювати варіант і вийти з єдиною позицією", - повідомив Ляшко.
Нагадаємо, що МОЗ опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії".
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи до 170 тисяч гривень за підробку документів по вакцинації від COVID-19.