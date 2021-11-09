За добу підтвердили майже 19 тисяч нових випадків захворювання.

За минулу добу в Україні померла від коронавірусу найбільша кількість людей за весь час пандемії - 833 особи.

Про це вранці у вівторок повідомила прес-служба МОЗ.

Загалом за добу 8 листопада медики підтвердили 18 988 нових випадків хвороби, госпіталізували 2 967 осіб. Одужати вдалося 16 609 українцям.

У понеділок перше щеплення від коронавірусу зробили 140 439 громадян, повністю вакцинувалися за добу 100 001 особа.

Читайте такожЛяшко розповів, як в Україні працюватиме "ковідна амністія""Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень. 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Київській школі економіки розповіли, коли Україна може вийти на пік захворюваності на коронавірус, після чого кількість нових випадків COVID-19 поступово почне знижуватися.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрій Годован