Ігор Кузін зазначив, що не варто сподіватися на колективний імунітет.

Українці зможуть зняти маски, якщо в країні буде високий рівень вакцинації або світ попрощається з COVID-19. На колективний імунітет сподіватися ще рано.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузіна в інтерв'ю ТСН.

За його словами, є тільки два випадки, при яких українці знімуть маски – або в Україні буде адекватний рівень вакцинації, або світ попрощається з COVID-19. При цьому він зазначив, що найближчим часом від масок повністю не зможуть відмовитися навіть вакциновані українці.

"Я б не радив їх знімати. Чому? Попри вже проведену вакцинацію, на те, що частина людей, які перехворіли, навіть на тлі поліпшення епідемічних показників міжнародні організації, ВООЗ, CDC вводять додаткову норму навіть для вакцинованих людей продовжувати носити маски, особливо, коли ми знаходимося в замкнутому просторі або якщо недостатній рівень вентиляції й ми не можемо гарантувати, що люди не заразяться", - пояснив санлікар.

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Крім того, він вказав, що маски в приміщеннях українці будуть носити ще довго.

"Для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або поки весь світ не попрощається з коронавірусною хворобою", - пояснив Кузін.

Також чиновник зазначив, що в Україні низький рівень вакцинації, тому не варто розраховувати на колективний імунітет.

"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, які перехворіли, не сильно велика. Проста математика показує, що це близько 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, хто перехворів. Попередні цифри говорять, що принаймні 32% перехворіло. Тобто, якщо 32% вже мають імунітет, плюс, якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи темпи вакцинації, в осінній період ми вийдемо на 50-60% імунітету", - заявив санлікар.

Кузін підкреслив, що восени може бути зростання числа хворих.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня цього року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) від COVID-19 для екстреного медичного застосування.

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Автор: Анастасія Горбачова