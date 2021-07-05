Janssen - це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Про це повідомила прес-служба відомства.

У МОЗ зазначили, що Janssen - це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С.

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Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

У міністерстві нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Раніше в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня цього року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

В Україні з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 млн 074 тис. 986 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 850 тис. 394 особи.

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Автор: Леся Лещенко