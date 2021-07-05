У планах МОЗ - налагодити вітчизняне виробництво.

Україна закуповує тест-системи для виявлення інфекцій, в тому числі, в Росії. До кінця поточного року планується презентація прототипів вітчизняних тест-систем для закриття потреб фармацевтичного сектору.

Про це в інтерв'ю сайту ТСН заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, в нинішньому році Україна більше фокусується на медичних засобах, які дозволять проводити діагностику - мутованих штамів або особливо небезпечних інфекційних хвороб.

"Зараз більшість цих тест-систем закуповується або в РФ і перепаковується на території країни, або це європейський ринок, який відверто заявляє велику вартість однієї тест-системи. Тому до кінця року ми зможемо показати кілька прототипів вітчизняних тест-систем і представити механізм, яким чином зможемо використовувати вітчизняного виробника для закриття потреб фармацевтичного та сектору біобезпеки", - розповів головний санлікар України.

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Кузін зазначив, що виробництво тест-систем для діагностики є відносно простим. Він прогнозує, що приватні структури в Україні переналаштують виробництво і до другого кварталу 2022 року буде отримано власний прототип.

Складнощі при запуску виробництва, пояснює чиновник, можуть бути пов'язані зі складною бюрократичною процедурою в Україні.

"Орієнтовно через рік ми зможемо відновити виробництво принаймні критичних позицій саме щодо діагностичних засобів. Йдеться про імуноферментні методи аналізів і ПЛР - це прості тест-системи, які закуповуються в дуже великій кількості, зокрема в Росії", - прогнозує Кузін.

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Автор: Юрій Годован