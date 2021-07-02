Загальна кількість померлих внаслідок коронавірусу досягнула 136 565 осіб. У Москві пацієнтів з ГРВІ прирівняють до пацієнтів з COVID-19.

У Росії за добу зареєстрували новий максимум смертей від COVID-19 - з життя пішли 679 пацієнтів.

Як повідомляє ТАСС, найбільше нових випадків зареєстрували у Москві та Петербурзі - там зафіксували 112 та 101 померлий відповідно.

Загальна кількість померлих внаслідок коронавірусу досягнула 136 565.

З початку пандемії в Росії зареєстрували 5 561 360 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 23 218 з яких за минулу добу. У Москві добовий приріст склав 6 893.

У Московській області зафіксовано 2 488 нових хворих, а в Санкт-Петербурзі – 1 671.

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У Москві критична ситуація із коронавірусом

Заступниця міського голови з питань соціального розвитку Анастасія Ракова розповіла, що ситуація з поширенням коронавірусу в Москві залишається складною – "останні два тижні Москва пробила всі епідеміологічні пороги". Штам Дельта витіснив інші штами.

"Ситуація з поширенням коронавірусу в Москві залишається напруженою. Зараз в Москві домінує новий індійський штам, який називається Дельта. Він, по суті, витіснив всі попередні штами",– сказала Ракова.

Пацієнтів з ГРВІ прирівняють до пацієнтів з COVID-19

Тож у Москві пацієнтів із симптомами ГРВІ зобов'яжуть бути на самоізоляції до отримання негативного результату ПЛР-тесту. Окрім цього, усім хворим на ГРВІ та їхнім співмешканцям будуть робити експрес-тест на антиген до коронавірусу.

"Сьогодні департаментом охорони здоров'я прийнято рішення про те, що всі хворі на ГРВІ до отримання негативного ПЛР-тесту прирівнюються до ковідних хворих і повинні будуть дотримуватися режиму самоізоляції", – додала Ракова.

Зазначимо, у Росії зареєстровано три вакцини від коронавірусу: "Супутник V" та його однокомпонентний варіант "Супутника Лайт"; "ЕпіВакКорона" від центру "Вектор" Росспоживнагляду; "КовіВак" від Центру імені Чумакова РАН.

Проте в останні тижні в Росії вирують більш небезпечні за початковий штами коронавірусу SARS CoV 2 "Дельта" та "Дельта плюс".

Коронавірус у Росії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко