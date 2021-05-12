Загалом за добу в Україні щеплено майже 18,3 тисяч українців.

В Україні за минулу добу, 11 травня, різко пришвидшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу - за вчора другу дозу вакцини отримали 1233 людини.

Про це свідчать дані РНБО.

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Так, за добу щеплення другою дозою зробили 11 областях:

Дніпропетровській - 464;

Вінницькій - 341;

Львівської - 150;

Миколаївської - 138;

Сумський - 79;

Хмельницької - 35;

Черкаської - 17;

Київської - 4;

Чернігівській - 3;

Запорізькій та Житомирській - по 1.

З початку кампанії вакцинації другу дозу отримали 1928 осіб. При цьому у восьми областях ще жодна людина не отримала другу дозу вакцини: у Луганській, Одеській, Херсонській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській.

Так, за добу в Україні загалом щеплено проти COVID-19 майже 18,3 тис. осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

"18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні", - написав він.

Найбільше щеплень зробили у м. Києві (1 217 щеплень), Дніпропетровській (1 649 щеплень), Запорізькій (1 190 щеплень) та Львівській (1 881 щеплення) областях.

Міністр додав, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 882 тис. 621 особу.

Станом на 11 травня до листа очікування вакцинації записалась 535 тис. 951 особа.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова