Зокрема, у Києві зареєстровано 21 випадок.

В Україні станом на 12 серпня вже виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Про це Суспільному повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, зокрема, у Києві зареєстровано 21 випадок.

Раніше у Національній академії наук заявляли, що найвищих темпів зростання захворюваності на COVID-19 можна очікувати у момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Однак величина цієї частки для України нині невідома.

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Тим часом експерти зазначили, що поточний рівень вакцинації в Україні є занизьким і не може запобігти поширенню COVID-19, однак нагадали, що вакцина здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 1 жовтня. Раніше для протидії розповсюдженню коронавірусу, зокрема його "Дельта"-штаму, уряд посилив правила перетину кордону.

Мутація коронавірусу: що відомо про нові штами вірусу в Україні

Автор: Леся Лещенко