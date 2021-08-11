За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на 10%.

Наразі темпи вакцинації від COVID-19 в Україні перевищують світові та європейські.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на 10%. Наразі ми вакцинуємось із вищими темпами за світові та європейські. Закликаю усіх вакцинуватись і захистити себе від можливих тяжких наслідків коронавірусу", - заявив Ляшко.

Також він зазначив, що навантаження на систему охорони здоров’я наразі є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка з "киснем" - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатись у зеленому рівні епідемічної небезпеки.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 1 жовтня. Раніше для протидії розповсюдженню коронавірусу, зокрема його "Дельта"-штаму уряд посилив правила перетину кордону.

Усі вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні – схвалені ВООЗ для екстреного застосування. Вони безпечні та ефективні. В Україні проводять щеплення такими препаратами: AstraZeneca (в тому числі SKBio та Covishield); Coronavac/Sinovac-Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Spikevax/Moderna.

Автор: Леся Лещенко