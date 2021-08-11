Найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях, наголосили в НАН.

У Національній академії наук України попередили про погіршення ситуації з коронавірусом. Ризики спалаху COVID-19 лишаються істотними.

Як повідомили в НАН, кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені через штам "Дельта".

Науковці наголосили, що найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції.

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Разом з тим у НАН повідомили про загрозливу ситуацію з коронавірусом в двох областях: Херсонській та Одеській. Також швидко збільшується число позитивних COVID-тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні за добу 10 серпня зафіксовано 1122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 54 дитини та 31 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 261 тис. 354 особи, одужали – 2 млн 193 тис. 752, померли – 53 тис. 149 людини. Медики провели 11 млн 582 тис. 812 ПЛР-тестувань.

Автор: Вікторія Гордієнко