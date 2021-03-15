Загалом з початку кампанії з вакцинації щеплено 53 тис. 155 українців.

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали 2 тис. 018 осіб.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

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Загалом з початку кампанії з вакцинації щеплено 53 тис. 155 українців.

За добу найбільше осіб щеплено у Донецькій області (260), за весь період кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 тис. 044), найменша – у Чернігівській області (1 тис. 006).

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Вікторія Токарєва