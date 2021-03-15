2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні / фото REUTERS
В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали 2 тис. 018 осіб.
Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».
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Загалом з початку кампанії з вакцинації щеплено 53 тис. 155 українців.
За добу найбільше осіб щеплено у Донецькій області (260), за весь період кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 тис. 044), найменша – у Чернігівській області (1 тис. 006).
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
- У МОЗ обіцяють вакцинувати від COVID-19 всіх охочих українців до кінця 2021 року
- Головне - регулярні поставки вакцини: Ляшко прокоментував темпи вакцинації українців від коронавірусу
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