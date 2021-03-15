2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року  в Україні / фото REUTERS

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали 2 тис. 018 осіб.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

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Загалом з початку кампанії з вакцинації щеплено 53 тис. 155 українців.

За добу найбільше осіб щеплено у Донецькій області (260), за весь період кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 тис. 044), найменша – у Чернігівській області (1 тис. 006).

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

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Автор: Вікторія Токарєва