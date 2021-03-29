Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплено 198 465 українців. Тоді як на першому етапі вакцинації заплановано зробити три мільйони щеплень.

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали 1585 осіб - у 11,8 разів менше, ніж 25 березня (в п'ятницю першу дозу отримали 18 738 українців).

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

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«1 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні», - написав він.

Також міністр повідомив, що початку вакцинальної кампанії в країні щеплення отримали 198 тис. 465 осіб, з них отримали першу дозу – 198 тис. 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та у 72-х пунктах щеплень.

Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 тис. 104 особи.

Зазначимо, що на першому етапі вакцинації заплановано зробити три мільйони щеплень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що Україна в 1,8 раза відстає від свого плану вакцинації. І однією з причин є, зокрема, робота пунктів вакцинації.

"Це питання саме організації роботи. Ну, наприклад, коли ти ставиш питання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення. ... Ми з вами розуміємо, що організувати цей процес не складно. Але коли з 23 відкрили чотири... Вони називали мені зараз там такі причини, що мені це аж соромно. Там - не встигли, а там - "у нас не було охочих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а в нас почала збоїти система - ми не змогли відвантажити вакцину ", - розповів міністр охорони здоров'я.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Вікторія Токарєва