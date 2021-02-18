Правильні дії при підвищенні тиску можуть врятувати вам життя.

Підвищений тиск - дуже небезпечний симптом, який щорічно вбиває сотні тисяч людей по всьому світу. За різними даними, близько 40% дорослих українців страждає від артеріальної гіпертензії. Часто гіпертензія не має явних симптомів і людина може навіть не здогадуватися про неї, якщо рідко вимірює тиск. Тому важливо мати у своїй аптечці домашній тонометр.

Нормальний артеріальний тиск дорослої людини має показники 120/80. Якщо ваш тиск часто підвищується - це привід звернутися до кардіолога. Не варто ставитися до цього легковажно, адже підвищений тиск може привести до розриву судин і летального наслідку.

Як знизити тиск в домашніх умовах

Важливо відзначити, що зниження тиску може полегшити ваш стан, але не єлікуванням гіпертензії. При виявленні симптомів гіпертензії потрібно обов'язково звернутися до терапевта або кардіолога - це може врятувати вам життя.

Невідкладна допомога

Якщо тиск піднявся до значення 170/95 мм рт. ст. і вище - викликайте швидку допомогу. Такий стан може бути небезпечним для життя.

Дихайте глибше

Це один з найдієвіших способів врівноважити тиск. Сядьте в зручну позу, закрийте очі. Зробіть глибокий вдих животом з закритим ротом. Дорахуйте до 5 і потім видихніть. Дихайте глибше протягом 5 хвилин.

Гаряча ванна для ніг

Приймати гарячий душ або ванну при високому тиску вкрай небажано. Однак якщо в воду опустити лише кінцівки, то це піде на користь. Наберіть в тазик воду температурою приблизно 45° і опустіть в нього ноги або руки на 10 хвилин. Судини в кінцівках розширяться, що викличе приплив крові і знизить загальний тиск.

Компрес з яблучним оцтом

Марлю або бавовняну тканину потрібно змочити в яблучному оцті, віджати і прокласти до ступень на 15 хвилин. Вважається, що яблучний оцет може знижувати артеріальний тиск. Однак не всі лікарі вважають цей метод ефективним.

М'ятний чай

Свіже м'ятне листя залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Налийте чай в чашку і почекайте, поки він охолоне. Потім маленькими ковтками випийте теплий напій. Особливо ефективною в зниженні тиску вважається перцева м'ята.

Холодна вода

Прохолодна вода знижує частоту серцевих скорочень і знижує артеріальний тиск. Потримайте руки під прохолодною (не крижаною) водою з крана кілька хвилин.

Масаж

Розтираючими рухами потрібно помасажувати шию, плечі, основу голови, грудну клітку і живіт. Після масажу потрібно прилягти. Не вкривайтеся занадто жаркою ковдрою.

Лікування артеріальної гіпертензії

Існує кілька видів ліків проти підвищеного тиску. Лікування препаратами призначає лікар з урахуванням вашого віку і супутніх захворювань. Пам'ятайте, що ті таблетки, які допомагають вашим знайомим, можуть бути неефективними для вас. Регулярний прийом таблеток допоможе вам уникнути дуже небезпечного гіпертонічного кризу.

При артеріальній гіпертензії також потрібно дотримуватися певної дієти, їсти менше солі, позбавлятися від зайвої ваги. Також слід зав'язати зі шкідливими звичками і більше рухатися.

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Автор: Катерина Пулатова