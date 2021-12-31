Разом з тим в Україні уже понад 44% дорослого населення повністю вакциновані від COVID-19.

За минулу добу, 30 грудня, коронавірус в Україні зафіксували у 7 029 осіб. З них дітей 404 дитини та 185 медпрацівників. Від ускладнень померли 209 людей, а 8 609 — одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 1 578 людей з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Читайте такожХвиля COVID-19 через штам "Омікрон" в Україні очікується у лютому - ДаніловСитуація з коронавірусом стабілізується. Останні три тижні в Україні щодня фіксують менш ніж 10 тисяч інфікованих.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 667 649 випадків COVID-19. З них 95 899 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 71 748 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 29 446, методом ІФА — 4 748. Також зробили 37 554 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,7 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні вже 44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

"Вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби!", - йдеться у повідомленні МОЗ.

За даними МОЗ, за минулу добу, 30 грудня, 101 тис. 705 людей вакциновані проти COVID-19.

Першу дозу отримали 27 тис. 065 людей, другу дозу – 72 тис. 834 людини.

Крім того, 30 грудня додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1 тис. 228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 698 тис. 234 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 13 млн 698 тис. 387, отримали додаткову дозу – 3 тис. 880 людей, бустерну – 4 тис. 900 людей. Загалом проведено 28 млн 405 тис. 399 щеплень.

"Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - зазначають у МОЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: