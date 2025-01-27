Американська розвідка не довіряє теорії про природну появу вірусу.

У Пекіні заперечують версію Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США про те, що Covid-19, ймовірно, був "вирощений" в одній з лабораторій Китаю, звідки відбувся його витік.

Як пише Politico, високопоставлений китайський чиновник спростував припущення ЦРУ про те, що пандемію Covid-19 викликав витік вірусу. Відповідну заяву зробила на брифінгу речник МЗС Китаю Мао Нін.

"Висновок про те, що витік з лабораторії вкрай малоймовірний, зроблено спільною експертною групою Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров'я на основі польових візитів до відповідних лабораторій", - заявила прессекретар.

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Мао підкреслила, що цю версію "широко визнано міжнародною спільнотою та науковими колами". За її словами, низка досліджень свідчить, що вірус виник природним шляхом і, ймовірно, поширився серед людей, які контактували із зараженими тваринами, які продавалися на ринку у місті Ухань.

"Однак у Вашингтоні продовжують підозрювати, що вірус міг виникнути в лабораторії, а потім поширитися серед населення, викликавши пандемію, що забрала мільйони життів і призвела до жорстких локдаунів у всьому світі у 2020 і 2021 роках", - пише Politico.

Як зазначається, минулими вихідними ЦРУ опублікувало нову оцінку походження Covid-19, лише через два дні після того, як колишній республіканський конгресмен Джон Реткліфф вступив на посаду директора агентства в адміністрації президента США Дональда Трампа. Неназваний представник ЦРУ заявив журналістам:

"Ми не довіряємо цьому судженню і продовжимо оцінювати будь-яку нову правдиву розвідувальну інформацію або відкриті джерела, які можуть змінити нашу оцінку".

У цій заяві не було деталей про те, що спонукало ЦРУ змінити свою оцінку і чи володіє агентство розвідувальною інформацією, що підтверджує теорію про лабораторне походження та витік вірусу.

"ЦРУ продовжує вважати, що як дослідницький, так і природний сценарії походження пандемії Covid-19 залишаються можливими", - сказано в заяві.

Походження Covid-19 - що відомо

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф оприлюднив новий аналіз походження Covid-19, у якому віддав перевагу теорії витоку з лабораторії, що у китайському місті Ухань. За даними The New York Times, ЦРУ роками заявляло, що не має достатньо інформації, аби зробити висновок, чи пандемія Covid виникла природним шляхом, чи внаслідок випадкового витоку в дослідницькій лабораторії. Але минулого тижня відомство оприлюднило нову оцінку, в якій аналітики заявили, що тепер віддають перевагу лабораторній теорії.

Журналісти припускають, що нове керівництво ЦРУ, швидше за все, не має нових розвідувальних даних, а оперує тими самими доказами, які звучали й раніше. Однак, йдеться, аналіз базується "на більш детальному розгляді умов у лабораторіях суворого режиму в провінції Ухань перед спалахом пандемії".

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