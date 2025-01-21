Унікальний забіг передбачає дистанцію у 21 км.

У Китаї запланували провести перший у світі забіг, у якому люди змагатимуться з людиноподібними роботами. Як повідомляє Interesting Engineering із посиланням на South China Morning Post (SCMP), марафон запланований на квітень і пройде в Пекіні - в районі Дасін.

За даними видання, гуманоїдні роботи, розроблені компаніями з усього світу, візьмуть участь у забігу разом із 12 000 бігунами-людьми.

"Ці безпрецедентні змагання відображають амбітне прагнення Китаю стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту та робототехніки", - пише Interesting Engineering.

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За наявною інформацією, унікальний забіг передбачає дистанцію 21 км. Призи отримають троє найкращих учасників.

"Згідно з умовами, представленими Пекінським районом економіко-технологічного розвитку, компанії, науково-дослідні інститути, клуби робототехніки та університети з усього світу візьмуть участь у марафоні зі своїми роботами", - йдеться у публікації.

Ключова вимога до розробників - роботи повинні мати вигляд, максимально схожий на людський. Вони також повинні бути оснащені механічною структурою, що дозволяє їм ходити або бігати на двох ногах, за винятком використання коліс. Зріст гуманоїдів має бути в межах від 0,5 до 2 метрів. До участі допускаються як дистанційно керовані, так і повністю автономні машини, а під час гонки дозволяється заміна батарей.

Використання роботів у марафонах

Минулого року чотириногий робот RAIBO2, розроблений KAIST, завершив повний марафон у Південній Кореї. Він подолав дистанцію в 42,2 км лише за трохи більше 4 годин на одному заряді. Цей успіх зробив RAIBO першим у світі чотириногим роботом, який успішно завершив повний марафон.

Також описується гуманоїд "Тяньгун", який у 2024 році взяв участь у півмарафоні в Ічжуані (Пекін). Він ненадовго приєднався до бігунів, і для мотивації спортсменів виконав роль "пейсмейкера, що замикає".

"Китай розглядає гуманоїдних роботів як стратегічно важливу галузь для економічного зростання та технологічної незалежності. Ця стратегія спрямована на конкуренцію зі США, які запровадили обмеження на доступ Китаю до передових технологій", - зазначають автори статті.

Крім того, роботи допоможуть Китаю вирішити нагальні проблеми, такі як старіння населення та скорочення робочої сили. Наприклад, минулого року гуманоїди використовувалися на виробничих потужностях автовиробника BYD.

Крім того, Китай все більше залучає роботів для надання допомоги людям похилого віку: "машини" забезпечують емоційну підтримку, контролюють стан здоров'я та допомагають в управлінні розумним будинком.

Згідно з нещодавнім звітом державного інформаційного агентства Сіньхуа, до 2030 року китайська індустрія робототехніки може досягти ринкової вартості 54,6 мільярда доларів.

Розвиток роботів у світі

Як повідомляв УНІАН, роботи-пилососи з Китаю почали переслідувати господарів та їхніх улюбленців, нецензурно висловлюватися і вигукувати расистські образи.

За даними ABC News, з цим зіткнулися одразу в кількох містах США. Імовірно, це робили зловмисники, які виявили вразливість у системі безпеки пилососів і під'єдналися до них віддалено. У тих є мікрофон і камера, тому за людьми могли стежити. Один із користувачів розповів, що дивився телевізор, коли його робот-пилосос несподівано почав видавати дивні звуки, схоже на переривчастий радіосигнал. У мобільному додатку він помітив, що хтось отримав доступ до камери пилососа і функції дистанційного керування. Чоловік змінив пароль і перезавантажив його. Але через деякий час пилосос знову почав рух, а з його динаміка пролунали образливі вигуки.

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