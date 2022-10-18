За минулий тиждень було виявлено майже 22 тисячі випадків COVID.

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається зниження захворюваності на COVID-19.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Вже другий тиждень поспіль ми спостерігаємо зниження захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень у нас було виявлено майже 22 тисячі випадків COVID, і це майже на 37% менше, ніж тижнем раніше, коли ми реєстрували майже 36 тисяч таких випадків", - сказав він.

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За його словами, зменшилася і кількість госпіталізацій у зв'язку з коронавірусною хворобою - за минулий тиждень до лікарень доправили 4700 людей, за позаминулий - 6100.

Також він додав, що в Україні не спостерігається збільшення кількості щеплень, попри наявні в Україні запаси вакцини проти коронавірусу. На сьогодні одну дозу вакцини отримали 52% громадян, дві дози лише 50%.

"Для колективного імунітету або для того, щоб вакцинація суттєво впливала на епідемічний процес, треба досягти щонайменше 80-90% щеплення", - додав він.

Коронавірус в Україні - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

Він додав, що країна забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби.

3 жовтня міська влада закликала киян повернутися до носіння масок у публічних місцях через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Наразі МОЗ не планує відновлювати повноцінні протиепідемічні норми по всій території країни, проте рішення про відновлення карантинних норм в повній чи частковій мірі може ухвалювати на своїй території місцева влада.

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