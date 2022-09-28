Він зауважує, що країна забезпечена вакцинами.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зауважує, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

Про це йшлося під час його брифінгу.

"Загалом по країні відбувається зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Водночас у нас госпіталізації на контрольованому рівні і немає хвилеподібного заповнення стаціонарів - так як це було в попередній хвилі зростання випадків коронавірусної хвороби", - зазначив урядовець.

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Він також заявив, що в Україні нині є необхідні вакцини проти COVID-19.

Пандемія COVID-19

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом, який отримав назву covid-19, стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок в китайському Ухані.

Вже в березні 2020 року після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те, що сталося, пандемією. За останні роки світ пережив кілька хвиль коронавірусу і були виявлені нові штами.

Як раніше повідомляв УНІАН, загальносвітова тенденція на зростання нових випадків COVID-19 проявилася і в Україні.

4 вересня в МОЗ заявили, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу.

У міністерстві зауважили, що в Україні для вакцинації використовуються: вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech - для первинного курсу вакцинації необхідно дві дози вакцини з інтервалом у 3 тижні; CoronaVac від Sinovac Biotech - дві дози з інтервалом у 14-28 днів; Jcovden (Janssen) від Johnson&Johnson - достатньо однієї дози вакцини.

Раніше у вересні Україна отримала 400 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer від ЮНІСЕФ у межах міжнародної ініціативи COVAX.

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