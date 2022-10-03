Відповідні рекомендації затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Міська влада Києва закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

Відповідні рекомендації затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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Так, мешканцям столиці рекомендують перебувати у засобах індивідуального захисту (зокрема респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот) у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

Також міська влада звертається до підприємців з рекомендацією оновити маркування щодо носіння масок та дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що рівень захворюваності зростає – за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини, 22 людини померли.

У Департаменті нагадали, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

Міністерство охорони здоров’я дозволило друге бустерне щеплення від коронавірусу для всіх охочих.