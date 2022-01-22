Найбільше складна ситуація у Львівській та Івано-Франківській областях.

За минулу добу, 21 січня, коронавірус в Україні зафіксовано у 22 473 осіб. Зокрема, захворіли 2 838 дітей та 535 медпрацівників. Разом з тим померли - 136, госпіталізували 2 608 осіб, а одужали - 4 610 українців.

Про це йдеться в оновлених даних на сайті МОЗ.

В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Напередодні вперше за останні два місяці хворобу діагностували у більш ніж 20 тисяч людей — 20 156.

Найбільше нових випадків у Львівській (3293) та Івано-Франківській (2284) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 842 011 осіб; одужали - 3 580 878; летальних випадків - 99 129.

Тест на коронавірус в Україні

За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

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