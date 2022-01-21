Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Минулої доби, 20 січня, коронавірус в Україні виявили у 20 156 осіб. Відомо, що серед пацієнтів 2 464 дитини та 429 медпрацівники. Також зафіксовано 150 летальних випадків, 4486 пацієнтів одужали. До лікарень госпіталізували 2 226 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п’ятниці, 21 січня.

Зазначимо, що останніми днями в Україні зростає захворюваність на коронавірус, добовий показник перевищив 20 тисяч вперше з листопада 2021 року. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей.

Читайте такожУ МОЗ попередили про особливості "Омікрона": заразніший, частіше хворіють діти

Найбільше нових хворих на коронавірус виявили на Івано-Франківщині – понад 2,4 тисячі. На Львівщині та у Києві – понад 1,5 та 1,9 тисячі відповідно.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 819 538 осіб, з них 3 576 268 одужали, померли 98 993.

Тест на коронавірус в Україні

Загалом за добу здійснили 109 562 тестувань, зокрема методом ПЛР – 57 396. Тоді як методом ІФА – 6 577. А також провели 45 589 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Усього провели 17 389 831 ПЛР-тестування.

Коронавірус у Києві: дані на 21 січня 2022

У Києві за добу COVID-19 виявили у понад 1,5 тис. осіб, 12 хворих померли. Про це повідомляється на офіційному сайті мера Києва Віталія Кличка.

Поміж нових захворілих, за даними мера, 864 жінки, 535 чоловіків, а також 153 дитини. Серед тих, хто померли, — 6 жінок і 6 чоловіків. До лікарень госпіталізували протягом минулої доби 59 хворих на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (281), Деснянському (213) та Оболонському (199) районах.

З початку пандемії у Києві зафіксовано 350 тис. 457 випадків COVID-19, 8 тис. 413 людей померли, одужали — 330 тис. 030.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу в Україні 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень.

Вас також можуть зацікавити новини: