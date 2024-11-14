Люди з цією хворобою мають у 2–3 рази вищий ризик розвитку інфаркту й інсульту.

Діабет — це хвороба, яка поступово та непомітно руйнує життя мільйонів людей по всьому світу, залишаючи серйозні наслідки для здоров'я.

З таким попередженням у всесвітній день боротьби з діабетом виступило Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

У МОЗ зазначили, що ця хвороба пошкоджує серце, судини, очі, нирки й нерви. "Люди з діабетом мають у 2–3 рази вищий ризик розвитку інфаркту й інсульту", - зауважили фахівці.

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Крім того, через зниження кровотоку та пошкодження нервових закінчень зростає ризик утворення виразок на ногах, що може призвести до ампутації. А діабетична ретинопатія - ураження сітківки - стає причиною 1% випадків сліпоти. Також діабет є основною причиною ниркової недостатності.

За даними МОЗ, на сьогоднішній день в Україні понад 1,2 млн людей живуть із діагнозом "цукровий діабет".

І хоча попередити діабет I типу неможливо, ризик розвитку діабету II типу можна знизити, дотримуючись здорових звичок.

У МОЗ нагадали дієві правила, дотримання яких допоможе зберегти здоров’я. Серед них: регулярні фізичні навантаження, які допомагають контролювати вагу, знижують рівень цукру в крові й підвищують чутливість до інсуліну; збалансоване харчування - обирайте більше клітковини, цільнозернових продуктів, овочів, фруктів і горіхів; контроль ваги - надмірна вага й ожиріння значно підвищують ризик діабету; відмова від куріння та обмеження алкоголю - ці кроки допоможуть зберегти здоров’я в довготривалій перспективі; своєчасна комунікація із лікарем. Погіршення самопочуття або поява тривожних симптомів — привід оперативно звернутися до сімейного лікаря.

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Дієта при діабеті часто сприймається, як вирок - люди думають, що з моменту отримання такого діагнозу їм більше ніколи в житті не можна солодке. Насправді, це не так - навіть якщо у вас діагностовано діабет 2 типу або 1-го, раціон може і повинен бути різноманітним і корисним.

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