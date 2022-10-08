Термін дії такого е-рецепта становить 10 днів.

Для українців вже з листопада 2022 року спростили доступ до наркотичних та психотропних лікарських засобів.

Хто і як зможе їх отримати за е-рецептом - розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

За її словами, є певні директиви і вимоги ЄС, які ми маємо так само впроваджувати в нашій країні, щоб відповідати європейським стандартам. Власне, е-рецепт - один з інструментів для того, щоб відповідати цим вимогам. Зокрема, і для того, щоб забезпечити контрольованість відпуску рецептурних препаратів.

"З серпня був запроваджений е-рецепт на антибіотики. А вже з листопада планується запровадження е-рецептів на наркотичні й психотропні препарати - тобто усі лікарські засоби, які містять відповідні наркотичні речовини тощо будуть відпускатися за е-рецептом. Це робиться для того, щоб запобігати самолікуванню і безконтрольному вживанню рецептурних ліків. А також, щоб мати електронний облік і контрольованість цих процесів", - наголосила Карчевич.

Якщо говорити про пацієнтів, то, за словами Карчевич, е-рецепт на наркотичні препарати має дуже короткий термін дії, бо це складні препарати, які використовуються при складних захворюваннях.

Термін дії такого е-рецепта становить 10 днів.

"Відповідно пацієнти щоразу зараз вимушені у паперовому обліку звертатися фізично на прийом до лікаря. Коли ми говоримо про цифровізацію, то перший е-рецепт буде виписуватися на фізичному (особистому) прийомі лікарем пацієнту, а уже наступні рецепти можна буде одержати дистанційно", - запевнила Карчевич.

Раніше у МОЗ заявляли, що хочуть повністю відмовитися від паперових рецептів з метою дієвого контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів. Зміни вирішили почати саме з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю.

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