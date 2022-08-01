Така можливість буде доступною в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

Відсьогодні, 1 серпня, українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість буде доступною в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

Про це пише Telegram-канал Helsi.me.

Із серпня українці зможуть купити антибіотики лише за рецептом. Спершу його видаватимуть як в електронній формі, так і дублюватимуть на паперовому бланку. Винятком будуть окуповані території та райони проведення бойових дій, передбачає рішення МОЗ.

Перехідний період існування електронного і паперового рецепту триватиме до кінця 2022 року, а потім має залишитись тільки електронний.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я.

На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет.

Як отримати рецепт на антибіотик:

звернутися на прийом до лікаря;

після огляду, лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку;

якщо заклад не підключений до ЕСОЗ, лікар випише пацієнту паперовий рецепт;

електронний рецепт з'являється в Helsi;

пацієнт має 30 днів для придбання антибіотика за рецептом в аптеці.

У міністерстві охорони здоров'я переконані, що впровадження електронного рецепта допоможе розв'язати проблему неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків.

В Україні до 1 серпня антибіотик можна було вільно купити в аптеці без рецепта лікаря.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року стало відомо, що в Україні планують запровадити відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом.

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