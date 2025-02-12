Ідеться про дистанційне навчання, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

У п'яти областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, в цих областях чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи - так званий "локальний карантин". Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Зазначається, що перевищення епідпорогу зафіксовано в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

"Загалом, за останній тиждень в країні занедужало 171 068 людей, із них 104 843 - діти. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки. За останній тиждень лише 3% захворілих через ускладнення ГРВІ потребували госпіталізації. А саме 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти. Вони отримали усю необхідну медичну допомогу", - повідомили у відомстві.

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У МОЗ поінформували, що наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни.

"Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. З початку циркуляції вірусів грипу в країні - з січня - зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання, за даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу", - додали в міністерстві.

У відомстві зазначили, що загалом з початку епідсезону з 30 вересня по 9 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 у країні перехворіло 2 262 760 людей, що на 22,8% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 років. За цей час діагностовано 17 380 випадків захворювання на COVID-19, з яких 78 випадків - летальні.

COVID-19 в Україні

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що у період воєнного стану українці майже перестали вакцинуватись проти COVID-19.

"Кількість провакцинованих українців залишається на дуже низькому показнику. Якщо раніше ми мали у місяць по 100, по 150 тисяч вакцинованих українців, то станом на зараз у нас щомісячна кількість вакцинованих українців дуже рідко коли перевищує 5 тисяч. Це якщо взяти кращі місяці після оголошення воєнного стану. Щонайменше 8 млн українців зараз не мають (жодної, - УНІАН) вакцинації проти ковіду", - сказав Кузін.

За його інформацією, пік COVID-19 в Україні був у серпні. Домінуючим штамом цього сезону є "Флірт" ("FLIRT"), який характеризується легшим перебігом хвороби, але він швидко поширюється. Прогнозується, що ця хвиля до кінця року буде тільки зменшуватись.

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