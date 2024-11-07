У період воєнного стану українці майже перестали вакцинуватись проти COVID-19. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час пресконференції на тему нового епідемічного сезону в Україні.
"Кількість провакцинованих українців залишається на дуже низькому показнику. Якщо раніше ми мали у місяць по 100, по 150 тисяч вакцинованих українців, то станом на зараз у нас щомісячна кількість вакцинованих українців дуже рідко коли перевищує 5 тисяч. Це якщо взяти кращі місяці після оголошення воєнного стану. Щонайменше 8 млн українців зараз не мають (жодної - УНІАН) вакцинації проти Ковіду", - сказав Кузін.
За його інформацією, пік COVID-19 в Україні був у серпні. Домінуючим штамом цього сезону є "Флірт" ("FLIRT"), який характеризується легшим перебігом хвороби, але він швидко поширюється. Прогнозується, що ця хвиля до кінця року буде тільки зменшуватись.
"Але зараз набирає обертів грип та гострі респіраторні інфекції, які викликані в переважній більшості грипом. Захворюваність найінтенсивніша буде з грудня, протягом січня, можливо у лютому і навіть березні", - зазначив Кузін.
Він зауважив, що грип як і COVID-19 може призводити до летальних випадків, особливо у людей з супутніми неінфекційними захворюваннями, у людей з груп ризику, вагітних жінок, людей похилого віку.
Щоб уникнути важких наслідків Кузін закликав вакцинуватись:
"Від грипу в Україні зараз доступні дві вакцини. Вони були доставлені в аптечні заклади. Сумарно бізнес доставив близько 300 тисяч доз вакцини для реалізації в аптечній роздрібній мережі. Станом на сьогодні вакцинувалось трішки більше 64 тисяч українців".
Щоб пройти вакцинацію, за його словами, треба звернутись до сімейного лікаря, який направить в найближчий пункт щеплення. Для важкодоступних груп населення, віддалених районів, регіонів працюватимуть мобільні бригади з вакцинації.
"І нещодавно почали впроваджувати опцію - вакцинація в аптеках. Це одна з кращих європейських практик і вона достатньо широко використовується на території ЄС. У нас була розроблена нормативно-правова база… Перелік таких аптек буде розширюватись. Наразі лише перша аптека отримала ліцензію. Це аптека в Києві. Але маємо ще декілька заявок", - розповів Кузін.
Він нагадав, що щеплення проти COVID-19 та грипу можна робити одночасно.
Кузін також попередив, що в епідсезон можуть оголошуватись локальні карантини, тобто в межах окремо взятих територій, областей, якщо там буде зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Йдеться про запровадження додаткових заходів в межах області залежно від того, яка група населення хворіє - дорослі або діти. Це припинення фізичного навчання в школах на кілька тижнів, або рекомендації перевести працівників підприємств на дистанційну роботу. Може бути введення маскового режиму.
"Станом на сьогодні ми перебуваємо майже на 60% нижче, а ніж оцей поріг в середньому по Україні. Зараз достатньо низький рівень інтенсивності епідемічного процесу", - зауважив він.
Новий епідемічний сезон
Відомо, що в Україні з початку епідсезону, з 30 вересня, і до 3 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіла 587 751 людина. Серед них діагноз COVID-19 підтвердився у 10 261 випадку. Майже половина хворих та госпіталізованих - діти.
У червні 2024 року фахівці в Німеччині зареєстрували новий варіант Covid - XEC. У вересні стало відомо, що випадки варіанту XEC з’явилися у Великій Британії, США, Данії та кількох інших країнах.