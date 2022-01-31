Кабінет міністрів схвалив прохання Міністерства охорони здоров'я про продовження так званих правил Green Pass ще на тиждень.

Кабінет міністрів Ізраїлю в неділю, 30 січня, схвалив продовження карантинних обмежень у країні через поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

На своєму щотижневому засіданні уряд підтримав прохання Міністерства охорони здоров'я про продовження так званих правил Green Pass ще на тиждень, пише Times of Israel.

Термін дії правил, що обмежують доступ до певних місць і заходів для тих, у кого є докази імунізації або негативні результати тестів, повинен був закінчитися у вівторок, 1 лютого. Проте Міністерство охорони здоров'я запросило додатковий час для оцінки даних про те, наскільки люди стійкі до варіанту коронавірусу Омікрон після вакцинації або перенесеної хвороби.

Крім того, правила Green Pass для освітніх установ, що вимагають від співробітників наявності дійсного сертифіката і носіння масок вчителями та учнями у класах, було продовжено до 27 лютого. Правила Green Pass для об'єктів охорони здоров'я та соціального забезпечення - до 1 березня.

Супутній набір правил, що отримав назву Purple Badge, в якому викладено вимоги до комерційних закладів, продовжено на тиждень.

Коронавірус в Ізраїлі

За останніми даними МОЗ, у лікарнях Ізраїлю перебувають 2 665 пацієнтів з COVID-19, з яких 1 086 - у важкому стані. У суботу, 29 січня, було діагностовано 49 371 новий випадок, а загальна кількість хворих в неділю склала 429 006 осіб.

За останній тиждень в Ізраїлі померло понад 198 осіб з COVID-19, внаслідок чого кількість жертв пандемії досягла 8 669 осіб - 425 з них померли з 1 січня.

Читайте такожPfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти ковід-штаму "Омікрон"У країні введено нові правила для 2,5 мільйона учнів у школах: вдома діти мають регулярно робити тести на наявність вірусу - в неділю і середу вранці, а також після контактів з вірусоносієм.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльська влада збирається безкоштовно поширити 25-30 мільйонів наборів для експрес-тестування на коронавірус в домашніх умовах по всій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: