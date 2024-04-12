Причина зростання захворюваності — велика кількість нещеплених дітей.

В Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці цього року зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), 95,9% усіх захворілих - діти, 4,1% - дорослі. Більшість хворих - діти дошкільного та раннього шкільного віку.

"Причина зростання захворюваності - велика кількість нещеплених дітей", - зазначили у МОЗ.

Відео дня

Чим небезпечний кашлюк

Кашлюк є дуже заразним, він легко передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Найбільш небезпечною хвороба є для немовлят, у яких може викликати апное - тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Які симптоми кашлюка

Хвороба починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, кашель має характерний свист. Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ.

У немовлят кашель може не проявлятись – але в них може ставатися зупинка дихання на короткий час, про що може свідчити посиніння обличчя.

Одужання починається через 4-8 тижнів, хворий починає рідше кашляти, приступи кашлю стають слабшими. Іноді період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

"За перших ознак сильного кашлю у немовлят та симптомів апное - негайно зверніться до лікаря", - закликали у МОЗ.

Як запобігти кашлюку

Усі діти мають отримати 4 щеплення - у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення не зроблене, то зробіть його якнайшвидше.

Також, від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини.

"Захистіть своїх дітей від важкої хвороби та ускладнень - робіть усі щеплення за календарем", - закликали у МОЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: