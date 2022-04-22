У чоловіка була ослаблена імунна система через це він дуже довго переносив коронавірус.

Пацієнт з Великобританії з сильно ослабленою імунною системою хворів майже півтора року.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на дані вчених.

"505 діб - це, безумовно, найтриваліша зареєстрована інфекція", - прокоментував доктор Люк Благдон Снелл, експерт з інфекційних хвороб Фонду NHS Foundation Guy's & St.

Група дослідників під його керівництвом з'ясовувала, чи розвиваються варіанти мутацій коронавірусу у пацієнтів, які тривалий час інфіковані.

Всього учасниками дослідження стали 9 пацієнтів, у яких був позитивний тест на вірус протягом не менше 8 тижнів. У всіх була ослаблена імунна система через трансплантацію органів, ВІЛ, рак або лікування інших захворювань.

Повторні тести показали, що вони були носіями інфекції в середньому 73 дні. Двоє з учасників експерименту мали вірус більше року.

Пацієнт з найтривалішою відомою інфекцією отримав позитивний результат на початку 2020 року, лікувався противірусним препаратом Ремдезівер і помер у 2021 році. Дослідники відмовилися назвати причину смерті і сказали, що у цієї людини було кілька супутніх захворювань.

П'ятеро пацієнтів вижили. Двоє вилікувалися від інфекції без лікування, двоє одужали після лікування, а у одного досі є COVID-19. Під час останнього спостереження на початку цього року інфекція пацієнта тривала 412 днів.

Дослідники сподіваються, що буде розроблено більше методів лікування, щоб допомогти людям зі стійкими інфекціями перемогти вірус.

Раніше, за словами дослідників, найтриваліший відомий випадок, підтверджений за допомогою ПЛР-тесту, тривав 335 днів.

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