Показник середньодобової смертності збільшився на 29% і становить в середньому 170 осіб на добу.

В Україні почала зростати смертність від COVID-19, в середньому за добу помирає 170 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він також наголосив, що темпи зростання захворюваності на COVID-19 в Україні сповільнюються, але зростання ще продовжується.

"Ми маємо зростання захворюваності в Україні, але з меншими темпами. Цього тижня маємо плюс 25% зростання. Очікуємо подальшого сповільнення зростання темпів, але ще поширення захворюваності буде зростати. Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу. Госпіталізації також незначно, але сповільнюються, а от смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність. Плюс 29% тиждень від тижня. Може зростати впродовж всього лютого", - сказав він.

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Він також зазначив, що наразі спостерігається перший тиждень спаду захворюваності в Європі, який спричинений масовим виходом великих європейських країн з піку захворюваності. За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності в Європі зменшилася на 6%, у світі – на 15%.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що у найближчі два тижні кількість нових випадків COVID-19 в Україні може зрости до 60 тис. осіб на добу.

Минулої доби в Україні виявлено 34 тис. 353 хворих на COVID-19. З коронавірусною хворобою учора госпіталізували 2 тис. 168 осіб, померли – 255.

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