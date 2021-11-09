Протягом тижня рівень смертності від коронавірусу зріс на 18%. Україна продовжує перебувати на другому місці серед великих країн Європи за рівнем смертності від COVID-19.

Смертність від COVID-19 в Україні досягла рівня у 647 осіб в середньому за добу і продовжить невелике зростання найближчі тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Смертність в Україні продовжує зростати. Зростання за останній тиждень відбулося на 18%. Ми бачили минулого тижня новий рекорд - 793 померлих. Станом на сьогодні ми знову бачимо новий рекорд у 833 померлих", - розповів він.

Однією з причин таких рекордів експерт назвав довнесення даних у статистику смертності від COVID-19.

Ганиченко зазначив, що зараз смертність від COVID-19 в Україні досягла рівня у 647 осіб в середньому на добу, однак цей показник ще може продовжити невелике зростання у найближчі один-два тижні.

Він нагадав, що у КSE прогнозували такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

"Зараз смертність рухається вище сценаріїв KSE, проте ми не змінюємо поки прогнози. Якщо зараз з другої половини листопада дійсно почнеться стабільний тренд на стабілізацію захворюваності і почнеться спад, відповідно, наш прогноз у 92 тис. померлих за "чорним" сценарієм залишиться як верхня межа оцінки смертності в Україні з самого початку пандемії", - пояснив експерт.

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Зазначимо, нині Україна продовжує перебувати на другому місці серед великих країн Європи за рівнем смертності від COVID-19. За словами Ганиченка, наразі Україна продовжує демонструвати ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19.

"Ми ще не говоримо про те, що захворюваність в Україні вийшла на стабільне плато чи що вже ми очікуємо дуже швидкий спад. Але це перший етап, і він дуже позитивний", - наголосив він.

За даними KSE, наразі Україна перебуває на третьому місці серед великих країн Європи за рівнем виявлення нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тис. населення. В нашій країні цей показник у середньому становить 799 осіб.

Україна також перебуває на третьому місці за коефіцієнтом виявлення нових випадків COVID-19 за останні сім днів - 19,6%.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендують утримувати цей показник на рівні 5% і нижче.

Крім того, Україна з показником 21,9 посіла друге місце (після Румунії) серед великих країн Європи за кількістю померлих від коронавірусу за останні 14 днів на 100 тис. населення.

"Україна зараз зростає за рівнем смертності. Вона продовжить зростати ще найближчі один-два тижні", - зазначив Ганиченко.

За прогнозами KSE, Україна продовжить наближатися до показників Румунії (31,8), але не дійде до них.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні померла від коронавірусу найбільша кількість людей за весь час пандемії - 833 особи.

Смертність від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи