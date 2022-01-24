Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Штам "Омікрон" виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

Зокрема, зазначається, що в Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.

"Штам "Омікрон" виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні", - йдеться у повідомленні.

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За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі "Дельта" торік восени.

Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих.

Він додав, що відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначають, що для запобігання поширенню в Україні штаму "Омікрон" до липня 2022 року необхідно щепити 70% населення.

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