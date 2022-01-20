У МОЗ розповіли про особливості штаму "Омікрон" / фото УНІАН, Мусиенко Владислав

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про особливості штаму коронавірусу "Омікрон".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

Так відмінністю "Омікрона" від попередніх штамів коронавірусу є те, що інкубаційний період захворювання, викликаний цим варіантом, значно коротший - від 2 до 5 днів, а передається він у 7 разів швидше, ніж штам "Дельта".

Одним із симптомів, характерних для штаму "Омікрон", є біль у горлі.

"Він реєструється у близько 50% випадків інфікування "Омікроном", - зазначив міністр.

Окрім того, в порівнянні з попередніми штамами, внаслідок інфікування "Омікроном" почали частіше хворіти діти - це в тих країнах, де вже реєструють велику кількість хворих, зокрема, у Франції (майже 500 тис. випадків щодня) та Італії (більш як по 250 тис. на день).

Щодо готовності медичної системи Ляшко зазначив, що на сьогодні зайнятість лікарняних ліжок з киснем - 24%, тобто три з чотирьох ліжок з киснем є вільними. За його словами, найбільша завантаженість ліжок з киснем - в Івано-Франківській області - 45%.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Україні було виявлено 18 479 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізували 2 151 особу, померла - 131 людина.

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Найгірша ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби спостерігається в Івано-Франківській області. МОЗ просить Держкомісію з ТЕБ та НС запровадити в цій області "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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