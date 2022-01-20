Інкубаційний період COVID-19, викликаного цим варіантом, значно коротший - від 2 до 5 днів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про особливості штаму коронавірусу "Омікрон".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

Так відмінністю "Омікрона" від попередніх штамів коронавірусу є те, що інкубаційний період захворювання, викликаний цим варіантом, значно коротший - від 2 до 5 днів, а передається він у 7 разів швидше, ніж штам "Дельта".

Одним із симптомів, характерних для штаму "Омікрон", є біль у горлі.

"Він реєструється у близько 50% випадків інфікування "Омікроном", - зазначив міністр.

Окрім того, в порівнянні з попередніми штамами, внаслідок інфікування "Омікроном" почали частіше хворіти діти - це в тих країнах, де вже реєструють велику кількість хворих, зокрема, у Франції (майже 500 тис. випадків щодня) та Італії (більш як по 250 тис. на день).

Щодо готовності медичної системи Ляшко зазначив, що на сьогодні зайнятість лікарняних ліжок з киснем - 24%, тобто три з чотирьох ліжок з киснем є вільними. За його словами, найбільша завантаженість ліжок з киснем - в Івано-Франківській області - 45%.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Україні було виявлено 18 479 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізували 2 151 особу, померла - 131 людина.

Читайте такожПалив волосся, ґвалтував, душив: киянка на 2 дні потрапила в полон до нелюдаСьогодні, 20 січня, Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, епіцентр якого в західних областях. Він додав, що наприкінці грудня - на початку січня в Україні за тиждень реєстрували по 30 тисяч випадків захворювання, цього тижня лише за два дні - 30 тисяч.

Найгірша ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби спостерігається в Івано-Франківській області. МОЗ просить Держкомісію з ТЕБ та НС запровадити в цій області "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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