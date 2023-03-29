Донорське серце отримав 43-річний чоловік, який перебував у черзі на пересадку.

В Одесі вперше провели трансплантацію серця. Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

"У ніч з 28 на 29 березня в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це надзвичайно складна операція, для якої потрібні досвідчені фахівці найвищого рівня, спеціально обладнана операційна з апаратом штучного кровообігу, а також швидкий підбір реципієнта. Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є не більше чотирьох годин.

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"Операція пройшла успішно. Донорське серце отримав чоловік віком 43 роки, який перебував у черзі на пересадку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що Одеська МКЛ №10 є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування. Заклад включено в Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Як повідомив завідуючий відділом трансплантації нирки та гемодіалізу Інституту серця МОЗ України Михайло Загрійчук, який також брав участь в операції, донором став молодий чоловік, який загинув від травми голови.

"Перше вилучення органів (серця і двох нирок) в Одеській міській лікарні номер 10. Перша трансплантація серця в Одесі... Низький уклін родині донора за згоду на пересадку органів – ви врятували три життя", - повідомив він.

За його словами, цього тижня фахівці зверталися до трьох родин, у яких загинули родичі, які могли би стати посмертними донорами, але згоду дала тільки одна – в Одесі.

Унікальна пересадка легень у Львові

Як повідомляв УНІАН, у січні львівські хірурги провели унікальну пересадку легень від посметного донора. Це була друга така операція в Україні і перша, яку українські лікарі провели без допомоги іноземних колег.

Тоді донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Завдяки йому вдалося врятувати цілих пʼять життів, адже крім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку та нирки.

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