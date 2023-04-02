Нині усі потерпілі очікують результатів розслідування.

20 пацієнтів Чортківської лікарні на Тернопільщині визнані потерпілими у кримінальній справі. Вони втратили зір після ін'єкції.

Тамтешніх лікарів підозрюють у неналежному виконанні своїх обов'язків. Два десятки їхніх пацієнтів або повністю втратили зір, або стали бачити ще гірше - одному чоловікові взагалі довелося видалити око. Як з'ясувалось, усім потерпілим у місцевій лікарні зробили ін'єкцію в око одним і тим самим препаратом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

55-річний чоловік до поліції звернувся першим, у нього були вражені судини ока. До лікування зір на лівому оці був 70%, після лікування повністю зник. Згодом око взагалі довелося видалити, а все - через ін'єкцію, яку зробили для поліпшення зору. Із сильним запаленням ока чоловіка із Чорткова терміново перевели до Тернополя, однак запалення стрімко ширилось. Ліпше пацієнтові не ставало, тож його відправили до спеціалізованої лікарні в Одесі, де лікарі з'ясували, що в око була занесена синьогнійна паличка. Око довелося видалити.

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У клініці Одеси нині свої очі рятують вже четверо пацієнтів лікарні Чорткова, усім 16 лютого вкололи один і той же препарат, за кожну ін'єкцію пацієнти сплатили по 2 тис. грн.

Чоловік Галини Зрайчик отримав ін'єкції в обидва ока, після чого почалося таке запалення, що довелося видалити обидва кришталики. Наразі немає жодних прогнозів, чи відновиться його зір.

Журналістам удалося дізнатися, що препаратом для поліпшення зору пацієнтів у Чорткові кололи з одного флакона, він - іноземного виробництва, призначений для онкозахворювань. У поліції Тернопільської області заявили, що цей лікарський засіб не сертифікований на території України.

Директор лікарні у Чорткові підтверджує факт каліцтва пацієнтів, але де лікарі взяли флакон, не каже. Тож медзаклад обвинувачує своїх співробітників у тому, що сталося.

Поліція вилучила той самий флакон, препарат наразі перебуває на дослідженні. Своє розслідування розпочали й в обласному Департаменті охорони здоров'я.

Фірма-виробник після цього скандалу заявила, що препарат, який використовували у лікарні в Чорткові, - підроблений.

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