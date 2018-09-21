Отруєне село: на Тернопільщині люди масово звертаються до лікарів після обробки полів (відео)
10:32, 21 вересня 2018Новини регіонів
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Дітям ставало зле просто на уроках.
Потруєне село. На Тернопільщині люди масов звернулися до медиків після кроплення полів
252 людини із села Іване-Пусте, що на Тернопільщині, звернулися до медиків зі скаргами на здоров'я після кроплення полів.
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Третина потерпілих - діти. Їм ставало зле просто на уроках, йдеться в сюжеті ТСН.
Селяни звинувачують місцеве агропідприємство, яке орендує поля навколо Іване-Пустого, бо літаки з хімікатами кружляли просто над хатами.
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