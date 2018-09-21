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Отруєне село: на Тернопільщині люди масово звертаються до лікарів після обробки полів (відео)

10:32, 21 вересня 2018
Новини регіонів
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Третина потерпілих - діти. Їм ставало зле просто на уроках, йдеться в сюжеті ТСН.

Селяни звинувачують місцеве агропідприємство, яке орендує поля навколо Іване-Пустого, бо літаки з хімікатами кружляли просто над хатами. 

Раніше у Держспоживслужбі дійшли висновку, що найбільш ймовірним джерелом кишкової інфекції, від якої в лікарні потрапили 38 учнів школи №62 в Дніпрі, стала вода.

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Теги: #отруєння#Тернопільщина