США підтримують Україну у боротьбі з COVID-19.

Сполучені Штати Америки передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

"Сьогодні Сполучені Штати передали Україні майже 500 000 доз вакцини проти COVID-19 у партнерстві з COVAX. Ми пишаємося нашою підтримкою народу України в його боротьбі з COVID-19. Сполучені Штати підтримують Україну, і цей вантаж продемонстрував, що ми непохитні у своїй відданості підтримці народу України в умовах глобальної пандемії COVID-19 в той час, як Росія веде свою неспровоковану війну, поглиблюючи цю та інші кризи в галузі охорони здоров’я та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, оскільки пандемія коронавірусу ще не закінчилася, а підвиди "Омікрону" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

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